(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo la Caporetto delle banche a Wall Street, occhi puntati ancora sui medi istituti Usa. Le Borse europee sono previste in rialzo/ribasso

Indice SSE +0,01% a quota 3.350,65 all'apertura pomeridiana. 05 - 05 - 2023 07:08Appiattita la performance dell'indice dellacinese, che passa di mano con un +0,82%, a quota 3.350,65 in apertura. 05 - 05 - 2023 03:42Sottotonoche passa di mano con un ribasso dello 0,71% alle 05:48 e si muove in territorio negativo a 3.326,62 punti. 05 - 05 - 2023 05:48

Borsa, Shanghai e Shenzhen in territorio negativo. Tokyo chiusa Il Sole 24 ORE

Nella settimana delle banche centrali, con Fed e Bce che hanno entrambe alzato i tassi di 25 punti base, i mercati sembrano non guardare alle banche centrali. I loro occhi sono infatti puntati sulla c ...Borsa di Milano oggi 4 maggio ... La Componente di Shenzhen scende dello 0,7% e lo Shanghai Composite guadagna lo 0,8% alle 8.30 italiane, con l’attività delle fabbriche cinesi che è passata in ...