Borsa | Milano in rally +2 | 2% con Saipem | Tim e le banche

(Di venerdì 5 maggio 2023) Piazza Affari in gran spolvero dopo lo scivolone di ieri, con il Ftse Mib che sale del 2,2% spinto dal rimbalzo dei petroliferi e daldelle, confortate dai conti di Intesa (+3,6%) e dal ...

Allunga Piazza Affari insieme alle altre Borse europee che toccano i massimi di giornata dopo l'apertura brillante di Wall Street in scia al rapporto sull'occupazione americana. Piazza Affari si ...

Grazie al " continuo dialogo costruttivo " con i gestori dei mercati, CNH Industrial è in grado di affermare che il delisting da Piazza Affari sarà attuato " entro fine anno ". Lo ha spiegato Oddone ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - 'Sono convinto che possiamo continuare a realizzare un solido utile netto e che i 7 miliardi' attesi nel 2023 'siano un valido riferimento che possiam ...