Borsa | Milano apre in rialzo dello 0 | 74%

Ladiapre in rialzo. Il Ftse Mib in avvio segna un +0,74% a 26.867 punti. .Il Principale indice delladitratta con un moderato +0,74%, a quota 26.867,94 in apertura. 05 - 05 - 2023 09:02Così i future dell'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,4%, quelli del Ftse Mib didello 0,54%, quelli del Cac 40 di Parigi dello 0,45%, quelli del Dax 40 di Francoforte dello 0,31%, quelli del Ftse ...

Borsa, Milano chiude in forte calo: -1,7% Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) - Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con un guadagno dello 0,81% a 26.887 punti, ...(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo e si mettono alle spalle Fed e Bce e le preoccupazioni per le banche americane. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a 7.338 punti.