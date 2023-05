Borsa | l' Europa apre in rialzo | Parigi +0 | 64%

Le Borse europee aprono in rialzo e si mettono alle spalle Fed e Bce e le preoccupazioni per le banche americane. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a 7.338 punti. Francoforte registra un +0,66% ...... Ultron Bv, Esprinet e Cooltra , azienda leader innella mobilità sostenibile su due ruote ... Inil titolo Askoll ha perso in un anno il 40% circa .Tra i macro in calendario gli ordini di fabbrica dalla Germania, la produzione industriale dalla Francia e le vendite al dettaglio in Italia e in. Attesi dagli Usa i dati sull'occupazione e la ...

Piazza Affari apre in calo, in linea con le borse del Vecchio Continente. Dopo pochi minuti di scambi, il Ftse Mib arretra dello 0,7% in area 26.640 punti, con i petroliferi Saipem… Leggi ...Pronte da consultare le analisi azioni Borsa Milano sviluppate per i titoli di Anima Holding, Piaggio e Terna. Leggi quando staccano il dividendo.