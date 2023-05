“Boomer | ammettete che a essere confusi siete voi Quelli che volete difendere siete voi”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 5 maggio 2023) Qualche giorno fa l’attore Walter Nudo posta su Instagram un reel girato all’aeroporto di Linate in cui critica una pubblicità della Maison Valentino che ritrae modelli e modelle. “In questa pubblicità, non so voi, ma io non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità e se questo è il messaggio che diamo, soprattutto ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi, se loro escono fuori di testa con questaone, è normale, se vanno dallo psicologo, è normale, perché noi non li aiutiamo. Per niente. Quindi cerchiamo diun pochino più chiari, noi adulti cerchiamo di avere un pochino più di responsabilità nel far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile perché in una coppia questo è importante” afferma l’attore. In Florida, il governatore DeSantis (che potrebbe a breve candidarsi alla ...