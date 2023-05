Boom di vendite per questo storico marchio italiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) In casa Campari si brinda. Dopo i buoni risultati del 2022, il 2023 si apre con l’euforia di un +25% nelle, pari a 667,9 milioni di euro. Sale il fatturato di Campari Group Il motore del successo sono gli Usa, dove il margine operativo lordo è salito del +25,1% (389,7 milioni). E l’utile prima delle tasse segna un +24,8% rispetto all’anno precedente (133,6 milioni). Lenelle Americhe pesano per il 47% del totale e sono aumentate nel complesso del +19,5% (con gli Usa a quota +23%). La spinta arriva in particolare da alcuni prodotti: Espolòn, Wild Turkey, Russell’s Reserve, Campari e Aperol. Cala invece Grand Marnier. Il Gruppo, ammette il Ceo di Campari Group Kunze-Concewitz, si aspetta un’inversione del trend principalmente a causa dell’indebolimento del dollaro statunitense. “Guardando al resto del 2023, rimaniamo fiduciosi sulla ...

Contestualmente, nell'attuale contesto macroeconomico caratterizzato da continua volatilità confermiamo la previsione di margine EBIT - rettificato stabile in percentuale sullenette a ...Unprovocato dai confinamenti prolungati e dal telelavoro poi un rallentamento ed ora il calo ... Al top per lel'Europa, poi l'Asia con l'eccezione di Giappone e Cina, entrambe in calo e ...Tim Cook, Ceo dell'azienda, ha dichiarato con soddisfazione di aver stabilito record nelle... Tutto perfetto dunque No, se si guarda ai risultati di altre divisioni, ben mascherate dal...

Auto elettriche, è boom di vendite AGI - Agenzia Italia

Dopo 20 anni di causa civile, un 75enne di Riccione è potuto rientrare nella disponibilità di un appartamento che aveva messo in vendita nei primi anni del 2000. L'acquirente inadempiente, una donna, ...In casa Campari si brinda. Dopo i buoni risultati del 2022, il 2023 si apre con l’euforia di un +25% nelle vendite, pari a 667,9 milioni di euro. Sale il fatturato di Campari Group Il motore ...