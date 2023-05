La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 3 luglio ...da vista, da oggi le domande online:ecco come richiedere i 50 euro di rimborso. Da oggi, venerdì 5 maggio, è possibile inviare la richiesta d'accesso al contributo da 50 euro per l'...- - > Come chiedere e ottenere ilVista Il contributo, per ovvie ragioni chiamato anche, è erogato ai cittadini aventi diritto una sola volta, ma per ogni membro di un nucleo ...

Bonus occhiali, da oggi è possibile fare domanda online: come richiederlo Il Sole 24 ORE

Bonus occhiali al via. Da oggi 5 maggio i cittadini interessati possono richiedere il contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Vediamo nel seguente ...Basterà collegarsi alla piattaforma web predisposta dal ministero della Salute per richiedere il voucher o il rimborso da 50 euro ...