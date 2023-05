Bonus occhiali 2023 | domande da oggi 5 maggio su portale Bonus Vista Come richiederlo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Possono partire finalmente ledele lenti. La misura in questione, contenuta nell’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio 2021, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della», dispone lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto didao lenti a contatto correttive. Dopo quasi due anni dall’istituzione sembrava che la misura dovesse rimanere sepolta in soffitta, ma prima dell’insediamento del nuovo governo è arrivata la firma da parte degli ormai ex ministri ...

Al via da domani, 5 maggio 2023, le domande di accesso al contributo per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive.

