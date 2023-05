Bonus occhiali 2023 | domande da oggi 5 maggio su portale Bonus Vista Come richiederlo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Possono partire finalmente ledele lenti. La misura in questione, contenuta nell’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio 2021, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della», dispone lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto didao lenti a contatto correttive. Dopo quasi due anni dall’istituzione sembrava che la misura dovesse rimanere sepolta in soffitta, ma prima dell’insediamento del nuovo governo è arrivata la firma da parte degli ormai ex ministri ...

Da venerdì 5 maggio è possibile richiedere il "vista", vale a dire il contributo riconosciuto per l' acquisto die lenti a contatto. La misura non è accessibile a tutti ma solo per determinate fasce di reddito. Chi può avere il ...Il, introdotto con la legge di Bilancio 2021 e valido per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, è destinato alle famiglie con un reddito ISEE non superiore ai 10.000 ...Via alle domande per richiedere il "vista", il contributo riconosciuto per l'acquisto die lenti a contatto a chi appartiene a nuclei familiari con un Isee fino a 10.000 euro. È infatti operativa dal 5 maggio la ...

Bonus occhiali, al via le domande: tutte le info utili per richiedere il voucher o il rimborso da 50 euro Orizzonte Scuola

MARIGLIANO - L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Marigliano ha dato il via alla richiesta per il Bonus Vista emanato dal ministero della salute. Il Bonus Vista è un contributo del valor ...Da venerdì 5 maggio è possibile richiedere il “bonus vista”, vale a dire il contributo riconosciuto per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. La misura non è accessibile a tutti ma solo per ...