Bonus esaurito Milan | voci-choc su Stefano Pioli | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ogni stagione è fatta di momenti e quello che fa la differenza non è brillare in quelli positivi ma sopportare quelli negativi. Il, quest'anno, non ha saputo farlo. Forse perché era reduce da una stagione in costante ascesa e non aveva mai conosciuto “i bassi”. Questo ha illuso la dirigenza in sede di mercato: se abbiamo vinto con i giovani ancora da svezzare ai massimi livelli, continueremo a farlo. Ma i giovani brillano quando tutto va bene, quando invece va male servono i calciatori compiuti che ilnon ha aggiunto in estate. Il fallimento del mercato estivo è evidente da tempo, ma perché incide soprattutto adesso? Matematico: ora che i punti pesano, bisogna saper reggere la pressione. E chi non è in grado di reggerla? Ovvio: chi non l'ha mai vissuta, cioè tutti i nuovi acquisti. L'esempio è De Ketelaere che si squaglia davanti a ...