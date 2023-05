Bonus assunzioni under 30 | sgravio 60% nel Decreto Lavoro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il nuovopubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è pronto non solo a rivoluzionare il meccanismo del Reddito di Cittadinanza con il nuovo assegno di Inclusione, ma porta diverse novità anche per il mondo dele delle pensioni. Tra queste, arriva un nuovo30, un incentivo all’assunzione di giovani con età inferiore a 30 anni in possesso di determinati requisiti. In particolare, il nuovoconsisterà in uno, rivolto ai datori di, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuoveeffettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il...

Questo bonus è valido per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. I giovani interessati devono avere meno di 30 anni, non essere inseriti in corsi di studio o formazione. Ai datori di lavoro che sceglieranno di ampliare il proprio parco dipendenti verrà infatti riconosciuto un incentivo. Nello specifico, il bonus sarà valido per le assunzioni a tempo indeterminato, per somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, tranne che per i rapporti

Scopri tutti i bonus per i giovani e le opportunità disponibili per favorire l'indipendenza e l'inclusione lavorativa: affitto, assunzioni, mutui. Come possono i giovani accedere ai bonus e alle opportunità. Il taglio del cuneo fiscale: il nuovo bonus Neet con uno sconto del 60% del costo salariale dei nuovi assunti, giovani e Neet ("not in education, employment, or training").