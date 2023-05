Bonanni UniFi | Monoclonali per prevenire virus sinciziale in tutti i neonati

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - “L'infezione darespiratorio(Rsv) colpiscei bambini. Nei piccoli pazienti è una delle principali cause di bronchioliti che rappresenta la principale causa di ospedalizzazione nel primo anno di vita. Oltre il 20% dei bambini nel primo anno di vita sviluppa un'infezione respiratoria da Rsv e il 4% della coorte di questi bambini richiede perfino l'ospedalizzazione. Per questo motivo è necessaria una protezione che coprai bambini, non solo quelli nati pre-termine o con patologie croniche, ma anche i nati sani e a termine perché sonoa rischio di contrarre questa grave infezione. Un obiettivo a cui possiamo arrivare con un nuovo anticorpo monoclonale approvato nei mesi scorsi dall'Ema, ovvero nirsevimab, che, una volta somministrato in ...

'Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ..."Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ...'Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ...

Bonanni (UniFi): "Anti-Zoster importante in pazienti immunodepressi" Today.it

(Adnkronos) – “L’infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv) colpisce tutti i bambini. Nei piccoli pazienti è una delle principali cause di bronchioliti che rappresenta la principale causa di osp ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...