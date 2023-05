'Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ..."Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ...'Nei pazienti oncologici c'è un aumentato rischio - ricorda- in alcuni di più in altri di meno: il cancro non è un'unica patologia, ma sono tante patologie diverse. Un rischio più alto di ...

Bonanni (UniFi): "Anti-Zoster importante in pazienti immunodepressi" Gazzetta di Reggio

(Adnkronos) – La vaccinazione contro l’Herpes Zoster è importante nei “pazienti fragili immunocompromessi e con patologie croniche” perché “hanno una maggiore incidenza” di questa patologia nota come ...