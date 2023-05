'Il mini rialzo deciso ieri dalla Banca centrale europea ci dà almenoindizi sulla situazione ... scrive Andrea. 'Napoli campione, festa grande in città', è il titolo in evidenza nel taglio ...Una discriminazione, un vuoto normativo che va colmato al più presto", ha dichiaratocomunque soddisfatto della sentenza che conferma ancora una volta la presenza di amianto sulle navi della ...... grazie alle reti messe a segno da Forestero al 77 e all'autogol diall'85'. Per il ... Gli altriin lizza sono Branko Nisevic, allenatore degli Hamrun Spartans, campione di Malta, e Oliver ...

Bonanni: “I due punti persi con la Cremonese saranno decisivi per il Milan” Pianeta Milan

MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Ascolta l'audio Ospiti: Garbo:' Mourinho è ai titoli di coda con la Roma. Una società non può ricusare gli arbitri.' Mattioli:' Mourinho ha tracciato una l ...Massimo Bonanni ha fortemente criticato il turnover di Stefano Pioli nella gara di ieri sera tra Milan e Cremonese: le sue parole Ospite a TMW Radio, Massimo Bonanni ha criticato duramente le scelte d ...