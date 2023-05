Bonaccini | al fianco di Meloni quando chiede solidarietà in Ue

(Di venerdì 5 maggio 2023) "Giorgiava in Europa aree redistribuzione noi dobbiamo essere al suo. E' chiaro che avendo detto per tanti anni prima gli italiani per ora si è sentita ...

.... E' chiaro che avendo detto per tanti anni prima gli italiani per ora si è sentita rispondere prima gli svedesi, prima gli ungheresi, prima i polacchi". Queste le parole di Stefano, ......Meloni va in Europa a chiedere solidarietà e re - distribuzione noi dobbiamo essere al suo, ... ha concluso... per questo esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla popolazione e al Governatorea cui ... Siamo adelle zone alluvionate ed esprimiamo cordoglio alle famiglie delle vittime. Forza ...

Bonaccini: "Francia sgradevole. Dobbiamo essere al fianco della ... Secolo d'Italia

"Quando Giorgia Meloni va in Europa a chiedere solidarietà e redistribuzione noi dobbiamo essere al suo fianco. (ANSA) ..."Le cose stanno andando meglio, noi abbiamo ottenuto ieri sera a tempi di record 10 milioni milioni di euro, immediatamente, e ringrazio il governo, per le spese più urgenti, ma ne serviranno tanti al ...