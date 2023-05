Quello che è certo è che il Bologna è riuscito a far meglio contro lerispetto alle piccole, motivo per cui l'attesissima gara di domenica contro la Juventus diventa importantissima per ...Quello che è certo è che il Bologna è riuscito a far meglio contro lerispetto alle piccole, motivo per cui l'attesissima gara di domenica contro la Juventus diventa importantissima per ...

Bolognamania: grandi contro le Grandi | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Ormai sembra una regola: il Bologna gioca meglio contro le grandi rispetto alle piccole. E così, dopo la sconfitta contro il Verona arriva anche la sconfitta per 3-1 ...Iscrizione avvenuta con successo. Un passo falso può capitare ed è capitato proprio al Bentegodi di Verona, davanti a quasi 5.000 tifosi in trasferta, contro una squadra che aveva tutte le motivazioni ...