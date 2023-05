Ilesce sconfitta dalla sfida del Castellani contro l'Empoli e Thiago Motta potrebbe aver perso anche il difensore Soumaoro Ilesce sconfitta dalla sfida del Castellani contro l'Empoli e Thiago Motta potrebbe aver perso anche il difensore Soumaoro. Il difensore centrale ha riportato un trauma contusivo al ginocchio ...Prima della fine della frazione iniziale gli ospiti perdono Soumaoro per, al suo posto ... Ilpotrebbe riaprire la sfida ad inizio ripresa in un paio di circostanze ma Schouten e ...... le uniche due volte in cui Spalletti ha rinunciato a lui è stato causa. Un mix di ... Inoltre ha all'attivo anche un gol realizzato in campionato contro il. OLIVERA 7 : diventa l'...

Bologna, infortunio Soumaoro: le sue condizioni Calcio News 24

Lunedì 8 maggio 2023 alle ore 20.45 si giocherà Sassuolo-Bologna: ecco precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli highlights dell’andata della sfida valida per la giornata numero 34 del ...Due scontri diretti per la salvezza e tre per la zona Champions. La 34esima giornata di Serie A, in programma da sabato 6 a lunedì 8 maggio, potrebbe essere decisiva o riaprire tutti i giochi per gli ...