Bocelli canterà per re Carlo III e Camilla La cerimonia di incoronazione

, lei ha cantato per diversi presidente americani, per tre pontefici, ha aperto Olimpiadi e Mondiali di calcio, la sua voce ha illuminato il Giubileo di platino di Elisabetta II e ora...che ha cantato per i grandi del mondo, è certamente una della personalità maggiormente attese per lo show di gala. Eurovision 2023, Mahmood in finale'Imagine'. In gara Mengoni. Da ......di Windsor il concerto dell'incoronazione con ospiti d'eccezione come Katy Perry e Andrea, sia invitato che ospite speciale. Per l'occasione il tenore - unica superstar italiana -di ...

Andrea Bocelli canterà al concerto dell'incoronazione di Carlo III RaiNews