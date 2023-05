Bloom | recensione | piccola sinossi dell’orrore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023)è l’ultima fatica di Marco Nucci che ci catapulta, in compagnia di Letizia Cadonici e Alessandro Santoro, nella vita di un romanziere decisamente peculiare. Grazie a BD edizioni ci siamo addentrati in questa spirale a metà strada fra l’onirico e l’horror che ci ha sorpreso più che positivamente. Cosa ci riserva la trama di? Quest’opera ci porta nella vita di, giovane autore decisamente benestante, sagace e in cerca di nuovi stimoli creativi. Per sbloccare la sua vena autoriale decide di lasciare l’appartamento in cui vive per tornare nella villa di famiglia. Una costruzione di campagna i cui muri trasudano storie e ricordi che accompagnano il protagonista in una terrificante discesa negli inferi.I disegni sono fenomenali in questo. I paesaggi, gli sfondi e tutto ciò che è superfluo è ...