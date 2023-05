Bill Gates o Steve Jobs? Lo studio su quali sono i tratti della personalità vincenti nel lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Hai il classico sogno nel cassetto e ritieni di poter cambiare la tua vita e il mondo partendo da qualche sperduto garage con una idea rivoluzionaria? Credi di avere la stoffa per essere il prossimoo un novello? Forse prima di togliere cianfrusaglie e scatoloni dallo scantinato varrebbe la pena di fare un test. DuesiColumbia University, Usa, hanno infatti appena pubblicato unosu Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) nel quale individuanodidi successo di un fondatore di startup. In prima battuta, gli autori, Brandon Freiberg e Sandra C. Matz, hanno cercato ...