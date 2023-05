Il Financial Times ha dato conto delle rivelazioni diche ha detto che già dal 2011 aveva capito che era solo 'una questione di tempo' prima che Vladimir Putin attaccasse l'Ucraina.ha detto di aver capito nel 2011 che era 'solo ...Il Financial Time riporta citazioni diin cui afferma di aver capito nel 2011 che era solo una questione di tempo prima che Vladimir Putin attaccasse l' Ucraina. Come riporta Ft in un articolo,lo cap dopo una ...Summers, che è stato segretario al Tesoro sotto l'ex presidentedal 1999 al 2001, avrebbe cercato la 'consulenza filantropica su piccola scala' di Epstein nell'aprile 2014. L'...

Bill Clinton rivela: “Dal 2011 sapevo che Putin avrebbe cercato di prendersi l’Ucraina” Globalist.it

L'ex presidente degli Stati Uniti ha raccontato di un incontro con Putin a Davos nel quale il presidente russo gli disse che era contrario alle promesse di Eltsin sul rispetto dei territori ucraini ...Washington, 5 mag. (Adnkronos) – “Vladimir Putin mi disse nel 2011 – tre anni prima di prendere la Crimea – di non sostenere l’accordo che avevo fatto con Boris Eltsin. ‘Non sono d’accordo – mi disse ...