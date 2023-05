Bilancio da incubo per la festa del Napoli | è un bollettino di guerra

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una notte infinita di caroselli e fuochi d'artificio, un Capodanno a inizio maggio che ha coloratodi azzurro e di luce: laper il terzo scudetto del, partita al fischio finale della partita di Udine, è andata avanti per ore, dal quartiere Sanità a Posillipo, da Fuorigrotta a Pozzuoli. Ilfinale è di 203 feriti, 22 in modo grave, per lo più legati allo scoppio di petardi e a piccoli o grandi incidenti nell'esplosione di euforia collettiva. Non era invece legato al calcio l'agguato vicino a corso Garibaldi in cui è stato ucciso un pluripregiudicato 26enne di Ponticelli vicino al clan D'Amico e sono rimaste ferite altre tre persone (un 24enne, un 20enne e una 25enne che erano con lui). L'episodio ha avuto una coda all'ospedale Cardarelli, dove parenti e amici della vittima hanno devastato il ...

Una stagione da incubo: come la Juventus ha vissuto lo scudetto del Napoli Il Napoli di Luciano Spalletti è ufficialmente campione d'Italia coronando un'annata da applausi in cui nessuno s'è mai dimos ...