Biasin | «Lautaro Martinez? Interesse di due big dimostra il valore!»

(Di venerdì 5 maggio 2023)è ritornato a timbrare con la maglia dell’Inter, cinque gol in tre partite consecutive di campionato.non ha dubbi sulle sue qualità CERTEZZA ? Fabrizio, su Tv Play, si esprime su: «Di lui non mi stupisco affatto perchéha due facce: o lo si sopravvaluta oppure è un vero fenomeno, tanto che Real Madrid e Manchester United palesanonei suoi confronti. Resta un grande giocatore anche quando non fa gol. È una certezza e lo dimostrerà presto, quando tornerà a segnare in più partite consecutive. Finché vorrà restare, poi, l’Inter non ha da temere. Il mercato gira anche in base alle volontà dei calciatori». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Martinez in vendita 'Contano le offerte e la volontà del giocatore'prevede che presto torneranno le critiche. ' Appena non segnerà per un paio di partite di fila, tutti riprenderanno ...Martinez, centravanti simbolo dell'Inter in tutte le competizioni (LaPresse) - calciomercato.it'Di lui non mi stupisco affatto - commenta- perché l'argentino ha due facce: o lo si ...Dopo il tris dic'è spazio anche per il Tweet euforico del giornalista Fabrizio: "È tornata la Lu - La". Mentre Giuseppe è ancora arrabbiato: "Ci voleva così tanto vincere una partita...

Biasin: «Lautaro Martinez, mediaticamente parlando esistono 2 tipi» Inter-News.it

Biasin sorpreso dalla goleada dell’Inter contro il Verona per 0-6. Ora sono squadra, dimostrano di essere in forma in una fase molto delicata della stagione in cui è facile entrare nel calo di ...L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez, ma senza piazzamento in Champions la società nerazzurra potrebbe essere costretta a metterlo in vendita. Secondo Biasin è impossibile parlare di incedibilità.