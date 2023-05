Il 'palco centrale tour' didomani al Forum. Il cantautore di Rozzano, 59 anni, arriva vicino a casa per proporre un live che riassume 30 anni di carriera dopo più di tre anni di silenzio e dopo le date di ...Al Mediolanum Forum , infine, arrivaper un concerto imperdibile dove ripercorrere i suoi successi come Convivendo, Non so più a chi credere, non è mai stato subito, Vivimi, Sognami, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Data zero nel 2023 per il Palco Centrale Tour di: oggi, 4 maggio 2023, il cantautore si esibirà alla Kioene Arena di Padova. Il giro dei principali palazzetti italiani del cantautore di brani memorabili come Convivendo , Sognami e ...

Biagio Antonacci, il palco tutto intorno al Forum leggo.it

Il "palco centrale tour" di Biagio Antonacci domani al Forum. Il cantautore di Rozzano, 59 anni, arriva vicino a casa per proporre un live che riassume 30 anni di carriera dopo ...La mostra immersiva di Van Gogh, il musical di Happy Days, il concerto di Biagio Antonacci e ancora eventi gratuiti e per famiglie ...