Benedetta Rossi | mai vista cosi | si fa fatica a riconoscerla

Leggi su tvzap

(Di venerdì 5 maggio 2023) PERSONAGGI TV.ha deciso di mostrarsi al suo pubblico in una veste tutta nuova, come non l’avete maiprima, con un nuovo look. La blogger di cucina ha postato una foto su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Ecco infatti che grazie ad una amica di “vecchia data” l’amato personaggio tv si è fatta notare questa volta, non per le sue doti culinarie. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Roberto D’Agostino, il retroscena choc sul famosissimo cantante: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”, che lavoro fa Armando Incarnato Chi èè una food blogger e chef italiana, nata a Bergamo nel 1982. È diventata famosa grazie al suo blog “Fatto in casa da”, dove pubblica le sue ...