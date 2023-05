Belgrado | il bambino killer non andrà in carcere Ecco perché

(Di venerdì 5 maggio 2023), ilnoninper la giovane età, ma in una clinica psichiatrica. Sotto accusa anche i genitori Ilserbo che mercoledì scorso è entrato nella sua scuola e ha sparato ad amici e personale scolastico nonin. Kosta Kecmanovic, 13 anni, è andato a scuola armato di fucili trovati in casa e quattro bottiglie molotov. Nella sua azione sono 9 le persone morte e sette quelle ferite. A quanto si apprende, il giovane noninper la giovane età, che lo rende non perseguibile, ma è stato portato in una clinica psichiatrica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane era studioso ed introverso, con una insufficienza in storia considerata ...

...dal tragico evento verificatosi oggi nella scuola elementare Vladislav Ribnikar di. I ... Sottolineando "l'importanza della giustizia per i bambini", l'Unicef rileva che "unnon può ...Il killer non è punibile, arrestato il padre Strage di, parla Andy, l'amico del killer: "Nella nuova classe lo chiamavano sfigato" Kosovo, l'ex presidente Hashim Thaci a processo all'...Abbonati per leggere anche Leggi anche, 13enne spara in una scuola elementare: uccisi otto ... E il paese si indigna Kosta, il killerche si sentiva bullizzato: "Lo chiamavano nerd" ...

Strage di Belgrado, parla Andy, l'amico del killer bambino: "Nella nuova classe lo chiamavano sfigato" la Repubblica

Belgrado, il bambino killer non andrà in carcere per la giovane età, ma in una clinica psichiatrica. Sotto accusa anche i genitori ...DIeci le persone rimaste ferite. Poche ore dopo il massacro in una scuola a Belgrado, nuovo episodio di violenza 60 chilometri a nord della capitale ...