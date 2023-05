Bel Powley svela di essere stata molestata sul set | Non ho detto nulla perché avevo troppa paura

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'attrice Bel, protagonista della miniserie A Small Light, ha raccontato divittima di molestie su un set e di non aver avuto coraggio di parlare. Bel, star della miniserie A Small Light, hato divittima di molestie sul set alcuni anni fa, spiegando inoltre i motivi per cui non ha denunciato quanto accaduto. L'attrice ha condiviso la sua esperienza in una nuova intervista rilasciata a The Independent in cui commenta i cambiamenti avvenuti nel settore cinematografico e televisivo negli ultimi anni. L'esperienza negativa sul set L'attrice Belha raccontato: "Ho avuto qualcuno che mi ha afferrato il sedere e mi ha toccato in maniera inappropriata....