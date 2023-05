Beautiful sarà girato in Italia Ecco quando e dove

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sei puntate disaranno girate tutte in. Finalmente gli attori del cast tornano nella Capitale! Roma li ospiterà a maggio.si parla di soap opera il primo nome che viene in mente è, senza dubbio,. I protagonisti sono cambiati, andati via, tornati, rinnovati… ma quello che non è mai cambiato negli anni è stato l’affetto del pubblico internazionale per questa lunghissima storia.puntate girate ina Roma – Grantennistoscana.it – Fonte Logo Mediaset PlayEd effettivamente il cast diha da che festeggiare visto che è stato tagliato il traguardo delle 9000 puntate. Un momento importante che la produzione ha deciso di celebrare in modo un po’ particolare e che rende entusiasti i fanni della ...