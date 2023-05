Bce rialza il costo del denaro | un altro colpo a salari e mutui

(Di venerdì 5 maggio 2023) La Banca Centrale Europea (Bce) ha impresso un ritmo più moderato al rialzo dei tassi d’interesse, pari allo 0,25%, dopo tre grandi aumenti consecutivi dello 0,50%. Quello deciso ieri a first appeared on il manifesto.

Dalla seduta di oggi, invece, si capirà come le Borse europee reagiranno alla decisione dellae alle parole della presidente Christine Lagarde, che arriveranno a mercati aperti.Piazza Affari +0,33% alle 13, un filo sopra 27 mila puntila testa grazie al robusto ... come certifica il 'Lending survey' a cura della stessa. L'andamento dell'inflazione in aprile ...Uno si aspetta l'Italia di nuovo in fondo alla fila, invece il Prodotto interno lordola testa nel primo trimestre dell'anno. La vera scoperta, guardando ai dati Istat, è che quel ...dellae ...

La Bce alza i tassi di 25 punti base 'L'inflazione è ancora troppo alta' Agenzia ANSA

La stretta prenderà forme diverse. «Sappiamo che abbiamo ancora del terreno da percorrere», ha detto la presidente Christine Lagarde. L’idea è di portare il tasso sui depositi a un suo punto di arrivo ...La Bce ha scelto un approccio più cauto sui tassi ... In ogni caso sembra finita la corsa ai rialzi che si era osservata negli ...