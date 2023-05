Battipaglia | una mostra su Italo Calvino in un bene confiscato

(Di venerdì 5 maggio 2023) E’ stata inaugurata questa mattina dalla sindaca Cecilia Francese, la“Eccellenze italiane. Figure per”. Al taglio del nastro hanno partecipato anche l’assessore alla cultura Silvana Rocco e la curatrice della, la scrittrice Grazia Gotti. I pannelli esposti rappresentano un itinerario visivo all’interno dell’opera dia 100 anni dalla nascita. Lasarà visitabile fino al 30 giugno all’interno di unsottratto alla Camorra in via Gramsci, 43. Gli stessi locali saranno oggetto di lavori di riqualificazione e diventeranno una biblioteca Pubblica. Laè stata organizzata nell’ambito della manifestazione “Il Maggio dei Libri”. «E’ stato importantissimo recuperare questi locali alla ...

... l'impresa abbia sede in più diregione o rappresenti un rilevante interesse nazionale in ... Jsw Steel Italy Piombino (ex Lucchini); Natuzzi; Piaggio Aerospace; Portovesme; Fos (); Psc; ...... a seguito disegnalazione, in azione ieri, personale del Nucleo di Polizia Annonaria del Comando della Polizia Municipale di Salerno, diretto dal Comandante Rosarioe coordinato dal ...... "sfrattate" di punto in bianco, è lo specchio riflesso d'gestione dei servizi sociali da parte dell'amministrazione comunale diche lascia molto a desiderare. Le promesse di ...

Battipaglia, una mostra nel bene confiscato SudTv

E' stata inaugurata questa mattina dalla sindaca Cecilia Francese, la mostra "Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino". Al taglio del nastro hanno ...Si è svolta questa mattina, a Palazzo di città, la consegna di quattro defibrillatori posizionati in diverse zone di Battipaglia. Un defibrillatore sarà installato su ...