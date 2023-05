Battipaglia città cardioprotetta | consegnati 4 defibrillatori

Leggi su zon

(Di venerdì 5 maggio 2023) Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di, la consegna di quattroposizionati in diverse zone di. Un defibrillatore sarà installato su un’auto della Polizia Locale. L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese ha aderito al progetto “Cuore Nostro”, realizzato dalla società MG Comunication srl. Grazie al contributo degli imprenditori del territorio sono stati acquistati questi quattroutili in caso di emergenza. Gli strumenti salvavita saranno posizionati in via Mazzini (nei pressi della farmacia Salus), nei pressi della Parrocchia di Taverna e un terzo nei pressi della Parrocchia di Belvedere. Le postazioni fisse sono state scelte per garantire l’efficienza e l’efficacia degli eventuali interventi di emergenza e nei pressi di ...