Bastonate e terroristi | cosa non torna Darmanin contro Meloni | pesantissimo sospetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un "dialogo pacifico" con l'Italia. Lo ha invocato la premier francese, Elisabeth Borne, intervenendo sulle recenti tensioni diplomatiche tra Roma e Parigi innescate dai commenti del ministro francese dell'Interno, Gerald, sulla presunta "incapacità del governo italiano" di gestire l'immigrazione. Quanto riportato dall'emittente francese Bfmtv testimonia l'alto livello di imbarazzo generato amcje all'Eliseo e dintorni dalle improvvide esternazioni di, redarguito indirettamente anche da Bruxelles. "Chiediamo agli Stati membri di dialogare in modo più costruttivo sulle questioni concernenti l'immigrazione", ha affermato un portavoce della Commissione europea nel corso del punto stampa giornaliero. Senza commentare direttamente l'incidente che ha portato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad annullare il suo viaggio in ...

Non prendiamo lezioni da chi alla frontiera di Ventimiglia prende agli immigrati e non prendiamo lezioni da chi tiene tranquillamente a casa suae persone che devono pagare il ...

«Questo governo è stato scelto dagli italiani e per questo va rispettato». Questo il messaggio che la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, manda al «ministro dell'Interno francese, ch ...La Francia ha acceso la miccia e ora ne paga le conseguenze. Sul tema migranti arriva la denuncia di Medici senza frontiere nei confronti di Parigi, ...