Basta soldi dai fondi sovrani | la galassia City sotto accusa in Belgio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non solo la Superlega e la posizione di monopolio di Uefa e Fifa. La Corte di Giustizie dell'Unione Europea si troverà presto a discutere anche dei club proprietà di stati che da essi ricevono aiuti sostanziosi. Una pratica la cui legittimità viene messa in discussione dalla causa sollevata dal Royal Excelsior Virton, una piccola squadra belga di seconda divisione che ha messo nel mirino i rivali dell'SK Lommel, una delle società che compongono ladelFootball Group. E che ricevono finanziamenti costanti e continui dal fondo sovrano di Abu Dhabi. Una piccola storia che rischia di avere un enorme impatto sulla struttura del calcio europeo. Gli investimenti di un fondo sovrano su un club calcistico rispetto le norme europee o violano il regolamento che si è dato l'Unione in materia di distorsione del mercato interno? Il tema è aperto da ...

Non solo la Superlega e la posizione di monopolio di Uefa e Fifa.La Corte di Giustizie dell'Unione Europea si troverà presto a discutere anche dei club proprietà di stati che da essi ricevono aiuti ...