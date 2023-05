Basket | Nba Riscatto Golden State | serie contro Lakers sull' 1 - 1

I Milwaukee Bucks, intanto, esonerano coach Budenholzer SAN FRANCISCO (USA) - Golden State tiene a bada Anthony Davis e limita LeBron James a 23 punti, al resto ci pensa Klay Thompson: 30 punti con ...La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sporte in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaformaLeague Pass.La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaformaLeague Pass.

Nba: Golden State domina e sconfigge i Lakers, la serie è sull'1-1 - Sportmediaset Sport Mediaset

I campioni in carica battono con un netto 127-100 i gialloviola. Sugli scudi Klay Thompson, autore di 30 punti, mentre Stephen Curry chiude a quota 20 ...I Warriors pareggiano i conti, scappando via nei due quarti centrali e sconfiggendo i rivali col punteggio di 127-100. Sugli scudi gli Splash Brothers ...