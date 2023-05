(Di venerdì 5 maggio 2023) Il campionato femminile è terminato pochi giorni fa con l’ennesimo trionfo di Schio e ora è arrivato il momento di pensare agli impegni della Nazionale. L’Italfemminile si riunirà il 16 maggio al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa per svolgere laparte di preparazione,di spostarsi dal 28 maggio a Pordenone per la seconda fase. Indi questo raduno è stata diramata oggi ladelle. Il coach Lino Lardo, insieme al suo staff, ha deciso di inserire nellaFIBA 24 giocatrici. Tra queste, “soltanto” 15 potranno poi partecipare al Women’s Euroin programma dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Questa ladelle 24: ...

LEOlbis Andrè 1998 Centro Virtus Bologna Beatrice Attura 1994 Playmaker Ragusa Martina Bestagno 1990 Centro Schio Sierra Campisano 1997 Centro Schio Debora Carangelo 1992 Playmaker Sassari ...Quete le: Olbis Andrè, Beatrice Attura, Martina Bestagno, Sierra Campisano, Debora Carangelo, Lorela Cubaj, Martina Fassina, Martina Kacerik, Jasmine Keys, Sara Madera, Maria Miccoli, ...GIOVANILE - IlFemminile Porcari è orgoglioso d'avere quest'anno due proprie atlete tra leal 14esimo Trofeo Fosco Carloni (ex Trofeo delle Provincie) che si terrà a San Vincenzo il 24 e 25 aprile. ...

Basket, le convocate dell'Italia in vista degli Europei 2023. Prima lista lunga di 24 OA Sport

Si avvicina l'appuntamento con il Women's EuroBasket 2023, in cui le azzurre andranno a caccia di un risultato di rilievo anche in chiave olimpica.La squadra allenata da Lino Lardo a giugno sarà in scena in Israele.ROMA (ITALPRESS) - Partirà il 16 maggio da Roma il viaggio delle azzurre verso ...