Basket | Eurolega 2022 2023 | i risultati dei playoff

(Di venerdì 5 maggio 2023) Idi tutte le partite deidell’di. Dopo un’appassionante fase a gironi, che ha visto qualche colpo di scena come l’eliminazione di Olimpia Milano e Anadolu Efes, è tempo di fase ad eliminazione diretta. Otto le squadre rimaste in gara, ovvero Olympiacos, Barcellona, Real Madrid, Monaco, Maccabi, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas e Fenerbahce. Solo una si aggiudicherà il titolo di campione: di seguito, tutti iper seguire il percorso delle squadre ancora in gara IL REGOLAMENTO TABELLONEORARI E TV QUARTI DI FINALEGARA-1 Martedì 25 aprile Ore 20:15 – AS Monaco – Maccabi Playtika Tel Aviv 67-79Ore ...

... a 13 anni veste la maglia del Real Madrid , con la quale a poco più di 16 anni e 2 mesi diventa il più giovane cestista a calcare il parquet in campionato; alla primaottiene la palma di ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce - Olympiacos , sfida valida come gara - 4 dei playoff dell'2022/2023 di. Prosegue l'entusiasmante testa a testa tra i turchi e i greci, con i secondi che, in gara - 3, hanno recuperato lo svantaggio territoriale rimediato in gara - 2, con la ...Gli alti dovranno essere maggiori, ma soprattutto dura­re di più.." Impossibile non fare una menzione del percorso non felice in: "Più che gli infortuni semplice­mente come problema fisico ...

Walter Tavares tiene vivo il Real Madrid con una vittoria a Belgrado, il Monaco va 2-1 sul Maccabi Eurosport IT

La rissa contro il Partizan ha fatto il giro d’Europa. Ma i controversi provvedimenti della federazione, graziando anche gli interventi più criminosi, hanno stravolto la serie in favore degli spagnoli ...Le parole del serbo Nikola Jokic rivelano la ferita del Paese: Un fatto che non ha precedenti, ci dobbiamo prendere cura di tutti.