Barzaghi | «Correa in vantaggio per affiancare Lukaku In difesa…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma-Inter alle porte, ci si gioca il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. Matteomanda aggiornamenti da Sky Sport sulla situazione in casa nerazzurra. DUBBI – La rosa ora è quasi al completo, i dubbi attanagliano Simone Inzaghi. Matteoha dato aggiornamenti sulla formazione dell’Inter in vista del match con la Roma: «Gosens e Skriniar sono gli altri due indisponibili oltre a D’Ambrosio. In difesa Acerbi e de Vrij si giocano un posto. A centrocampo uno tra Mkhitaryan, Brozovic e Calhanoglu rimarrà in panchina perché Barella giocherà sicuramente. A destra ci sarà Dumfries, a sinistra Dimarco, in attaccocon. El tucu è insu Lautaro Martinez». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...