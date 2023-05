Bartoletti | Quello del Napoli è lo scudetto della bellezza

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Marinoscrive così su Facebook dopo la vittoria del terzodel: "E’ il primo dei tre scudetti dela cui non assisto dal vivo. D’altra parte alcuni autorevoli opinionisti locali hanno tenuto a far sapere che la presenza dei colleghi del Nord(?) non è gradita, interpretando in modo decisamente e sgarbatamente inatteso lo storico senso dell’ospitalità di un’intera città. Ma non per questo, da osservatore neutrale, ne sono meno partecipe e felice: perché penso che questo sia unoimportantissimo. Forse ancora più “storico” dei due - pur indimenticabili - che l’hanno preceduto. Nulla può intaccare il ricordo e i meriti di Diego (ci mancherebbe! Anche perché, se la strada non l’avesse aperta lui, probabilmente il sogno che ha portato a questo terzo titolo non ...