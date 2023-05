Bari | rubata auto per trasporto disabili a una donna | è la seconda volta in due anni

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ieri sera nel quartiere Poggiofranco diè statauna Fiat Doblò utilizzata per ilcon sedia a rotelle: il mezzo appartiene a unaaffetta da una patologia le impone l’uso della carrozzina per muoversi, che in passato aveva avuto un’esperienza negativa simile: già nel 2021 la vettura le fue poi restituita con un messaggio di scuse scritto su un foglietto dagli stessi ladri. In questaoccasione, denunciata sui social dalla famiglia della paziente, grazie al sistema di posizionamento gps è stato possibile stabilire che la Fiat Doblò è arrivata a Cerignola dopo un viaggio di circa 50 minuti. “Stasera mi hanno rubato la Doblo panorama per– scrive il marito dellavia social – ...

