(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilha stilato una lista di candidati per la fascia destra. I tresono: Juan Foyth (Villar), Jeremie Frimpong (Leverkusen)...

... la prossima estate iltornerà alla carica per Sofyan Amrabat. Secondo il quotidiano "... In realtà il preferito di Xavi sarebbe Martin Zubimendi ma laSociedad si priverà del 24enne ......00 Arsenal - Chelsea 3 - 1 CALCIO - LA LIGA 19:30- Osasuna 1 - 0 19:30 UD Almería - ...00 Toulouse - Lens 0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 78 - 83 19:30 Partizan -......00 Arsenal - Chelsea 3 - 1 CALCIO - LA LIGA 19:30- Osasuna 1 - 0 19:30 UD Almería - ...00 Toulouse - Lens 0 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:05 Maccabi - Monaco 78 - 83 19:30 Partizan -...

Barcellona e Real Madrid si contendono tre obiettivi di mercato: i nomi Calciomercato.com

Il Real Mdrid non vince la coppa dal 2014 quando vinse 2-1 in finale contro il Barcellona con gol di Di Maria e Bale. Anche in quell'occasione Ancelotti era l'allenatore.I blaugrana ci avevano provato invano già a gennaio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo averci provato invano a gennaio, la prossima estate ...