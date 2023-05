Barcellona | Amrabat è il prescelto per il centrocampo

I blaugrana ci avevano provato invano già a gennaio(SPAGNA) - Dopo averci provato invano a gennaio, la prossima estate iltornerà alla carica per Sofyan. Secondo il quotidiano "Mundo Deportivo", il centrocampista marocchino della Fiorentina è l'obiettivo numero uno dei blaugrana. In realtà il preferito ...Commenta per primo Continua incessante il pressing delper Sofyan, dopo le indiscrezioni di ieri diffuse da As, questa mattina è il Mundo Deportivo ad aprire con la notizia dell'interesse del club spagnolo per il marocchino. Il ...Assalto ad. E da un big club quale il. Lo scrive oggi il Mundo Deportivo , quotidiano sportivo spagnolo. Il centrocampista marocchino della Fiorentina sarebbe finito nel mirino dei catalani ...

Dalla Spagna: il Barcellona dritto su Amrabat. Ma c’è un piano B… Viola News

La Fiorentina potrebbe perdere una pedina importante a centrocampo in estate. Secondo Mundo Deportivo, Sofyan Amrabat è il giocatore prescelto per rafforzare la posizione centrale del Barça, con o ...I blaugrana ci avevano provato invano già a gennaio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo averci provato invano a gennaio, la prossima estate ...