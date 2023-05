Barbara d’Urso sbarca a Ballando con le Stelle? La rivelazione di Milly Carlucci

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Continuano ad emergere notizie sul futuro di, il quale sembra essere sempre più lontano da Mediaset. Non a caso, tra le tante incertezze che spuntano sul web, l’unica cosa che parrebbe quasi sicura è l’addio della conduttrice campana dal Biscione. Il ridimensionamento negli anni e la scelta di metterla in seconda fila l’avrebbero spinta a guardarsi intorno. L’idea di finire acon lecontinua ad essere concreta, tanto chele ha aperto le porte.: futuro lontano da Mediaset Mai come questa volta il rapporto trae Mediaset è ai titoli di coda. Dopo anni in cui si parlava di una nuova avventura lontana dal Biscione, adesso sembra essere arrivato il ...