Bandiere azzurre alle finestre del Consolato Usa Tracy Roberts-Pounds | auguri a De Laurentiis e Manfredi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un messaggio di congratulazioni per la vittoria dello scudetto del Napoli arriva, via twitter, da, console generale degli Usa a Napoli. “A nome mio e di tutto lo staff delgenerale degli Stati Uniti a Napoli esprimo le mie più vive congratulazioni alla Società Sportiva Calcio Napoli, al Sindaco di Napoli Gaetanoed a tutti i napoletani per la vittoria del campionato di serie A. Questa vittoria – scrive la console – rappresenta un’ulteriore spinta a tutte le energie positive che animano questa città e che ho avuto modo di osservare fin dai primi giorni del mio arrivo a Napoli. Questo successo, celebrato anche dnumerose comunità di napoletani residenti negli Stati Uniti, contribuirà a rendere ancora più forti i legami tra i nostri due ...