Bandiera rubata e pugni in faccia | la rissa tra il delegato ucraino e quello russo al vertice economico Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag – Uninternazionale si è trasformato in un incontro di pugilato. È quanto successo aldell’Organizzazione della cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ieri ad Ankara tra un rappresentantee uno. La causa scatenante? L’oltraggio allagiallo e blu dell’Ucraina.inper la: cos’è accaduto tra ilLe tensioni per la guerra in corso superano i loro confini abituali e irrompono addirittura nelle sedi e nei palazzi più istituzionali. Lo scenario è stato la riunione dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione della Cooperazione economica del Mar Nero, istituzione di cui ...