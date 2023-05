Banche Usa sempre più nella bufera | ecco le cause della nuova Caporetto in Borsa

... che avrebbe dovuto testimoniare al processo sul caso Epstein ancora in corso negli. Un anno ... Con lui sono state chiamate a processo led'affari JP Morgan, Deutsche Bank e la stessa Barkley ...- 70,6 Mld $) 14:30: Produttività, trimestrale (atteso - 1,8%; preced. 1,6%) 14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 5,5%; preced. 3,3%) 14:30: Richieste sussidi ...PACWEST CROLLA IN BORSA CON LEREGIONALIpacwest pacific western bank 1 - Nuova ondata di vendite in Borsa sulleregionali americane. PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp e First Horizon guidano lo scivolone ...

Wall Street reduce dalla quarta sessione consecutiva di ribassi, sulla scia dei timori per il destino delle banche regionali Usa. Ieri il Dow Jones Industrial Average ha perso 286,50 punti, -0,86%, a ...La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,75%, quello sui depositi al 3,25%, e quello sui prestiti marginali al 4%. Ra ...