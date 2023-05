Ballando con le Stelle | Milly Carlucci per la nuova edizione punta ad avere un vip internazionale | ecco chi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cinque mesi fa Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincevano la diciassettesimadicon le. Edche la conduttriceè pronta a tornare con la prossimadel longevo show di Rai Uno andando a formare il cast che ne prenderà parte. Dopo i rumors sulla possibile partecipazione dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli e dello scrittore Mauro Corona,re un altro nome. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia.it ha avanzato l’ipotesi che Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, tornerà ain veste di concorrente. La showgirl argentina, infatti, lo scorso anno ha preso parte allo show in qualità di “ballerina per una notte”....

le stelle nei piani di Wanda Nara . Il passato a Mediaset e a Cielo . Le recenti esperienze in Argentina e a Parigi . Wanda Nara torna in Italia: contattiMilly Carlucci. Quindi la ...Nel corso degli anni ha partecipato a molte serie tv di successo come Orgoglio, Incantesimo, Don Matteo 5 e nel 2005 ha preso parte ale Stelle, dove ha conosciuto e si è innamorato di ...Un anno molto importante per la sua carriera sarà inoltre il 2005: qui l'attore entrerà a far parte del cast dile stelle come concorrente e, grazie alla trasmissione condotta da Milly ...

Ballando, Selvaggia Lucarelli in uscita: c'è già la sostituta (pazzesca) Libero Magazine

Quando il pubblico di Rai 1 ha visto sulla pista di Ballando con le stelle 2022 Wanda Nara ha senza dubbio pensato che avesse tutte le carte in regola per diventare una concorrente del programma di Mi ...La modella, conduttrice e influencer sarebbe nella lista di Milly Carlucci per Ballando con le stelle: Wanda Nara potrebbe tornare in tv e favorire Icardi in Serie A ...