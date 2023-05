Bakhmut | Prigozhin e ritiro Wagner | cosa succede | lo scenario

Mosca. 5 mag. - Evgenyattacca Mosca e minaccia il ritiro della Wagner da. Intanto, nella città dell'est dell'Ucraina - fulcro della guerra da settimane - si continua a combattere. Kiev rivendica la ...'Dichiaro a nome del comando Wagner che il 10 maggio saremo costretti a ritirare i resti del battaglione a', scrive, che in precedenza ha postato un video con decine di cadaveri di ...Il capo dei mercenari, in un lungo video su Telegram, accusa senza mezze misure i vertici della Russia: "I miei soldati non soffriranno perdite prive di senso e ingiustificate asenza ...

Kiev: già stati addestrati 10mila operatori di droni 10mila operatori di droni sono già stati addestrati in Ucraina nell'ambito del progetto 'Esercito di droni': lo ha detto in tv…