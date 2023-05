Bakhmut | Kadyrov | Se Wagner lascia | forze cecene al suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Mosca, 5 mag. (Adnkronos) - Se la, come annunciato dal suo capo Yevgeny Prigozhin , lascerà, saranno le "" a prendere il suo. Lo ha fatto sapere il leader ceceno, Ramzan, in un post su Telegram in cui ha sottolineato che Prigozhin "merita rispetto" e ha auspicato che gli interessi della Russia prevalgano. "Le unitàcombatterono fianco a fianco deiiani nelle zone più difficili di Popasnaya, Severodonetsk, Lisichansk e in altri insediamenti del Donbass. Insieme hanno svolto il sacro dovere verso la Patria senza differenze di nazionalità o fede. Gli interessi dello Stato e la sicurezza del Paese devono venire prima di tutto", ha dichiarato, secondo cui se la ...