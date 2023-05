Bakhmut | Kadyrov | “Se Wagner lascia | forze cecene al suo posto”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il leader ceceno: "Prigozhin merita rispetto, interessi della Russia prevalgano" Se la, come annunciato dal suo capo Yevgeny Prigozhin, lascerà, saranno le “” a prendere il suo. Lo ha fatto sapere il leader ceceno, Ramzan, in un post su Telegram in cui ha sottolineato che Prigozhin “merita rispetto” e ha auspicato che gli interessi della Russia prevalgano. “Le unitàcombatterono fianco a fianco deiiani nelle zone più difficili di Popasnaya, Severodonetsk, Lisichansk e in altri insediamenti del Donbass. Insieme hanno svolto il sacro dovere verso la Patria senza differenze di nazionalità o fede. Gli interessi dello Stato e la sicurezza del Paese devono venire prima di tutto”, ha dichiarato ...

