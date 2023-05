(Di venerdì 5 maggio 2023) Ultimatum e nuova invettiva di Evgheny Prigozhin ai vertici della difesa e le elite in Russia per la carneficina di. Ildellaha anticipato la sua intenzione di ritirare i ...

Ultimatum e nuova invettiva di Evgheny Prigozhin ai vertici della difesa e le elite in Russia per la carneficina di. Ildella Wagner ha anticipato la sua intenzione di ritirare i mercenari sul fronte il 10 di questo mese a causa della mancanza di munizioni che reclama da settimane. "I miei soldati non ......muoiono" Nuova invettiva di Evgheny Prigozhin contro i vertici della difesa e le elite in Russia per la carneficina di. Di fronte a una fila di corpi privi di vita e insanguinati, ildei ...Nel filmato Prigozhin accusa direttamente il ministro della Difesa russo Serghej Shoigu e il comandante indell'esercito Valerij ...

Bakhmut, capo Wagner annuncia ritiro e si scaglia contro il Cremlino Adnkronos

Prigozhin ha diffuso la dichiarazione poche ore dopo avere postato sui suoi canali Telegram un video in cui mostra decine di cadaveri di combattenti della Wagner stesi a terra ...Il capo del Gruppo Wagner continua a sfidare i vertici delle forze russe. Yevgeny Prigozhin, storico alleato di Vladimir Putin, ha annunciato il ritiro dei mercenari della sua organizzazione da ...